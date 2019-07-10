Медведчук отказался говорить с Зеленским

"Я с господином Зеленским лично не говорил. Тем более, когда он стал президентом. Я пока не вижу необходимости говорить с ним. И, наверное, я простой гражданин Украины, а он президент, поэтому мне не так просто поговорить с президентом", — заявил Медведчук.

При этом он пояснил, что риторика, выбранная Зеленским, не располагает к такому диалогу.