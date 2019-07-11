Американцы считают, что футболистка сборной выиграла бы у Трампа на выборах

Американская футболистка Меган Рапино , известная своей критикой Белого дома, выиграла бы президентские выборы у действующего главы государства Дональда Трампа , свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

Компания отмечает, что опрос проводился в связи с общественным интересом после того, как женская сборная США по футболу победила на чемпионате мира, а Рапино была признана его лучшим игроком.

Согласно опросу, за Рапино на выборах президента в 2020 году проголосовали бы 42% респондентов, а за действующего президента США — 41%. Опрос носит гипотетический характер, поскольку вероятность участия Рапино в выборах 2020 года в качестве официального кандидата крайне мала.