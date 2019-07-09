Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой

«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что встреча состоится в рамках поездки Хейла по Европе.

В Белом доме сообщили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.