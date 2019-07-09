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Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Уточняется, что встреча состоится в рамках поездки Хейла по Европе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.
В Белом доме сообщили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.
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В мире , Политика , США , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Москва , Хельсинки
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