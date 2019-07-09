Украина запретила детям выступать в России

Выступавшие или планирующие выступать в России дети не смогут поучаствовать в украинском отборе на детское Евровидение-2019. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В этом году детский аналог песенного конкурса пройдет 24 ноября в польском Гливице. Недавно НОТУ опубликовала положение о национальном отборе на участие в нем.

Пункт положения 3.3 гласит, что участник отбора, который выступал после 1 января 2014-го, выступает прямо сейчас либо намерен выступать в будущем на территории России, не допускается к участию в отборе.

Кроме того, препятствием для участия в отборе на детское Евровидение-2019 станет участие в мероприятиях, организаторами которых были или являются российские государственные органы, учреждения, хозяйствующие субъекты и так далее.

В феврале украинский отбор на «взрослое» Евровидение 2019 года выиграла Марув. Несколько дней спустя певица отказалась от участия в конкурсе, сославшись на свое нежелание выступать с лозунгами и участвовать в промо-акциях политиков.

Сообщалось, что условием договора, который Марув должна была подписать, был отказ от концертов в России. Марув называла этот пункт контракта непринципиальным при принятии решения.