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Украина запретила детям выступать в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Выступавшие или планирующие выступать в России дети не смогут поучаствовать в украинском отборе на детское Евровидение-2019. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
В этом году детский аналог песенного конкурса пройдет 24 ноября в польском Гливице. Недавно НОТУ опубликовала положение о национальном отборе на участие в нем.
Пункт положения 3.3 гласит, что участник отбора, который выступал после 1 января 2014-го, выступает прямо сейчас либо намерен выступать в будущем на территории России, не допускается к участию в отборе.
Кроме того, препятствием для участия в отборе на детское Евровидение-2019 станет участие в мероприятиях, организаторами которых были или являются российские государственные органы, учреждения, хозяйствующие субъекты и так далее.
В феврале украинский отбор на «взрослое» Евровидение 2019 года выиграла Марув. Несколько дней спустя певица отказалась от участия в конкурсе, сославшись на свое нежелание выступать с лозунгами и участвовать в промо-акциях политиков.
Сообщалось, что условием договора, который Марув должна была подписать, был отказ от концертов в России. Марув называла этот пункт контракта непринципиальным при принятии решения.
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