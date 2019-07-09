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Президент Грузии обратилась к России 

Рамблер 30 минут назад
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил». Об этом сообщается на сайте главы государства.
Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.
Позже грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2» нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. После этого депутаты Госдумы призвали ввести запрет на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.
«Призываю Россию избегать эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил, способствуя тем самым их разрушительным целям», — так прокомментировала Зурабишвили последние события.
Также Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии, которые живут в России. Она пообещала, что власти страны сделают все, чтобы сохранить их спокойствие и стабильность.
«Наконец, я обращаюсь к нашим гостям: Грузия исторически является символом терпимости и не допустит, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные периоды в стране не было никаких инцидентов, которые угрожали иностранным гражданам и гостям. И это будет продолжаться», — заключила она.
Ранее Зурабишвили осудила поведение грузинского телеведущего. Она предположила, что его слова были направлены «на провоцирование новой войны». Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал выступление Габунии «отвратительной провокацией и попыткой дестабилизировать страну».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию «большим позором для грузин».
Позже стало известно об отстранении Габунии от работы на два месяца.
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В мире , Видео , Политика , Саломе Зурабишвили , Дмитрий Песков , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Госдума , Грузия
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