Президент Грузии обратилась к России

Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Позже грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2» нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. После этого депутаты Госдумы призвали ввести запрет на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.

«Призываю Россию избегать эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил, способствуя тем самым их разрушительным целям», — так прокомментировала Зурабишвили последние события.

Также Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии, которые живут в России. Она пообещала, что власти страны сделают все, чтобы сохранить их спокойствие и стабильность.

«Наконец, я обращаюсь к нашим гостям: Грузия исторически является символом терпимости и не допустит, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные периоды в стране не было никаких инцидентов, которые угрожали иностранным гражданам и гостям. И это будет продолжаться», — заключила она.

Ранее Зурабишвили осудила поведение грузинского телеведущего. Она предположила, что его слова были направлены «на провоцирование новой войны». Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал выступление Габунии «отвратительной провокацией и попыткой дестабилизировать страну».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию «большим позором для грузин».

Позже стало известно об отстранении Габунии от работы на два месяца.