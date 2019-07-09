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Украинский министр запутался в долгах страны 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министр юстиции Украины Павел Петренко не смог ответить, когда завершилось действие меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), который был подписан правительством Юлии Тимошенко. Инцидент произошел в эфире шоу «Свобода слова» на канале ICTV. Запись доступна на YouTube.
В ходе эфира министр комментировал вердикт суда, который признал незаконным и безосновательным решение правительства Владимира Гройсмана о повышении тарифов. Петренко объяснил, что кабинет связан меморандумом, подписанным в 2008 году.
В ответ Тимошенко спросила у Петренко, до какого времени действовал этот меморандум. Министр так и не смог ответить.
Политик напомнила, что срок действия документа истек еще девять лет назад, а по кредитам МВФ рассчитывались в 2012 году.
«Вы забыли, что дела Вы принимали не у меня, а у правительства [бывшего премьера Николая] Азарова», — прокомментировала она.
Новая программа сотрудничества Украины и МВФ в рамках механизма stand-by утверждена в декабре прошлого года и рассчитана на 14 месяцев. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из этих средств порядка 1,4 миллиарда долларов предоставлены сразу, остальные будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.
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В мире , Украина , Павел Петренко , Юлия Тимошенко , Владимир Гройсман , Международный валютный фонд
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