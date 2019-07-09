России и Белоруссии «сегодня вообще не нужно» объединяться. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко рассказал о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным «не ломать» договор о создании Союзного государства.
«Президенты решили, что нельзя трогать договор», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, вместо этого они с Путиным договорились выработать программу действий по дальнейшей интеграции стран в рамках договора. В ней были определены «рамки, точки, вехи, флажки», пределы которых покидать не следует.
Кроме того, в программе содержится ответ на «самый главный» вопрос — объединятся Россия с Белоруссией или нет.
«Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. Нет такой необходимости», — сообщил Лукашенко.