Объединяемся? Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос

В ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко рассказал о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным «не ломать» договор о создании Союзного государства.

«Президенты решили, что нельзя трогать договор», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, вместо этого они с Путиным договорились выработать программу действий по дальнейшей интеграции стран в рамках договора. В ней были определены «рамки, точки, вехи, флажки», пределы которых покидать не следует.

Кроме того, в программе содержится ответ на «самый главный» вопрос — объединятся Россия с Белоруссией или нет.