Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров по интеграции

"Уже прошло столько переговоров… Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена… Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов", — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

Он отметил, что скоро состоится встреча президентов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге в рамках Форума регионов двух стран. "Уже (буквально — ред.) завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы двух стран по интеграции — ред.), а обсуждать нечего на сегодняшний день", — сказал Лукашенко.

В этой связи он обратился к Рапоте с просьбой "взять этот вопрос под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос пред российской стороной, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги, чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля".