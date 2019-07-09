Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что предложение Зеленского будет рассмотрено, перспективы нового формата будут оценены, после чего последует ответ.

По мнению автора «Взгляда», Москва, несомненно, ответит отказом, потому что добивается, чтобы конфликт в Донбассе был признан Западом внутриукраинским.

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в предложенном Зеленским формате, так как стремится к уходу украинской темы на задний план российско-американских отношений. Дело в том, что одним из его предвыборных обещаний было обещание поладить с Путиным.

Франции и Германии фактическое присоединение Америки к нормандскому формату невыгодно из-за растущего недоверия между ЕС и США.