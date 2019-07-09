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Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского 

Рамблер 54 минуты назад
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на условиях, предложенных последним, возможна лишь при условии заключения на ней мира. Об этом пишет «Взгляд».
Вчера президент Украины предложил президенту России встретиться в Минске в присутствии президентов США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и обсудить, чей Крым и чьих войск нет в Донбассе.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что предложение Зеленского будет рассмотрено, перспективы нового формата будут оценены, после чего последует ответ.
По мнению автора «Взгляда», Москва, несомненно, ответит отказом, потому что добивается, чтобы конфликт в Донбассе был признан Западом внутриукраинским.
Президент США Дональд Трамп не заинтересован в предложенном Зеленским формате, так как стремится к уходу украинской темы на задний план российско-американских отношений. Дело в том, что одним из его предвыборных обещаний было обещание поладить с Путиным.
Франции и Германии фактическое присоединение Америки к нормандскому формату невыгодно из-за растущего недоверия между ЕС и США.
Таким образом, заинтересованы в новом формате лишь предложившая его Украина, Белоруссия, где встреча должна пройти — это повысит престиж страны, — и Великобритания по той же причине.
Комментарии257
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Минск , США , Великобритания , Франция
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