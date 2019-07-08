Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нашли альтернативу Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой Грузии, перелет в которую запрещен российским авиакомпаниям с 8 июля. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов, передает РИА Новости.
«У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян. Те туристы, которым нравится кавказский сегмент, стали ориентироваться на Абхазию», — рассказал он.
По его информации, другие регионы Кавказа, такие как Азербайджан и Армения, могут «не в полном объеме» заменить грузинское направление.
Кривоносов объяснил, что указ президента России Владимира Путина о прекращении авиасообщения между странами скажется не на российских туристах, а на экономике Грузии. Он добавил, что рекомендации правительства основаны на соображениях безопасности.
Парламентарий выразил сожаление из-за того, что отношения между Россией и Грузией стали напряженными. «Эта страна всегда была братской и исторически близкой для нас. Очень печально, что образовалась подобная негативная политическая тенденция, в которой и журналисты ведут себя некрасиво», — подчеркнул депутат.
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.
Последние новости
Восстановлена хронология налета спецназовцев ФСБ Обматерившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Комментарии1
В мире , Кавказ , Сергей Кривоносов , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Абхазия , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит санкции против Грузии35
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот124
В центре Тбилиси начались столкновения612
Саакашвили открестился от телеканала «Рустави 2»
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»465
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение