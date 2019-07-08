В России нашли альтернативу Грузии

Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой Грузии , перелет в которую запрещен российским авиакомпаниям с 8 июля. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов , передает РИА Новости.

«У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян. Те туристы, которым нравится кавказский сегмент, стали ориентироваться на Абхазию», — рассказал он.

По его информации, другие регионы Кавказа, такие как Азербайджан и Армения, могут «не в полном объеме» заменить грузинское направление.

Кривоносов объяснил, что указ президента России Владимира Путина о прекращении авиасообщения между странами скажется не на российских туристах, а на экономике Грузии. Он добавил, что рекомендации правительства основаны на соображениях безопасности.

Парламентарий выразил сожаление из-за того, что отношения между Россией и Грузией стали напряженными. «Эта страна всегда была братской и исторически близкой для нас. Очень печально, что образовалась подобная негативная политическая тенденция, в которой и журналисты ведут себя некрасиво», — подчеркнул депутат.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.