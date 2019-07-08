Болтон предупредил, что США лишь начинают применять против Ирана масштабные санкции

Американская администрация только приступает к применению в отношении Ирана масштабных односторонних санкций. С таким предупреждением выступил в понедельник на конференции в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

"И мы только начинаем. В ноябре мы восстановили удушающие санкции, которые изначально и заставили Тегеран сесть за стол переговоров. Однако мы на этом не остановились, так как цель президента [Дональда Трампа] — заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", — сказал советник американского лидера.

При этом он подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был выработан несколько лет назад постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Это соглашение Болтон назвал "худшим дипломатическим фиаско в американской истории".

Ранее власти Ирана объявили о том, что начинают обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного условиями СВПД. Как сообщил в понедельник информационному агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, Тегеран произвел обогащение урана до уровня выше 4,5%. Эти шаги стали ответом на выход Вашингтона из СВПД и введение Соединенными Штатами многочисленных односторонних санкций в отношении Ирана, а также неспособность европейских государств сгладить экономический урон от таких действий американской стороны.

СВПД был заключен Ираном с группой "пять плюс один" в 2015 году. Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из данной договоренности. После этого США приступили к проведению курса на экономическое "удушение" Ирана, требуя от него сесть за стол переговоров для обсуждения целого ряда других не охваченных ядерной сделкой вопросов, включая ракетные разработки Тегерана.