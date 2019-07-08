В Киеве начались массовые протесты из-за телемоста с РФ

Полиция в настоящее время оцепила здание телеканала NewsOne.

Киеве сторонники украинских националистических партий собрались на акцию протеста рядом с зданием администрации президента Украины

Как сообщает агентство УНИАН, участники митинга выражают недовольство реакцией украинского лидера Владимира Зеленского на инициативу проведения телемоста между студиями телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

Также в Киеве проходит акция рядом с офисом NewsOne под названием «Идем на телемост!». Активисты собираются, чтобы выступить против проведения телемоста.

Полиция в настоящее время оцепила канал NewsOne. На место прибыли шесть фур национальной гвардии, 10 патрульных автомобилей нацполиции и 3 автобуса полиции особого назначения.

В пресс-службе ВГТРК сообщили о том, что 12 июля между студиями каналов «Россия 1» и NewsOne пройдет телемост под названием «Надо поговорить».

Зеленский в своем обращении к нации назвал телемост, «дешевым, но опасным пиар-ходом», цель которого, по словам президента, разделить украинцев на два лагеря.

Позже NewsOne заявил об отмене телемоста, свое решение телеканал объяснил поступающими журналистам канала и их родным угрозами.