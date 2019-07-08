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В Киеве начались массовые протесты из-за телемоста с РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция в настоящее время оцепила здание телеканала NewsOne.
В Киеве сторонники украинских националистических партий собрались на акцию протеста рядом с зданием администрации президента Украины.
Как сообщает агентство УНИАН, участники митинга выражают недовольство реакцией украинского лидера Владимира Зеленского на инициативу проведения телемоста между студиями телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Также в Киеве проходит акция рядом с офисом NewsOne под названием «Идем на телемост!». Активисты собираются, чтобы выступить против проведения телемоста.
Полиция в настоящее время оцепила канал NewsOne. На место прибыли шесть фур национальной гвардии, 10 патрульных автомобилей нацполиции и 3 автобуса полиции особого назначения.
В пресс-службе ВГТРК сообщили о том, что 12 июля между студиями каналов «Россия 1» и NewsOne пройдет телемост под названием «Надо поговорить».
Зеленский в своем обращении к нации назвал телемост, «дешевым, но опасным пиар-ходом», цель которого, по словам президента, разделить украинцев на два лагеря.
Позже NewsOne заявил об отмене телемоста, свое решение телеканал объяснил поступающими журналистам канала и их родным угрозами.
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Комментарии3
В мире , Украина , Владимир Зеленский , ВГТРК , Киев
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