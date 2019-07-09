Зеленский допустил использование русского языка для делопроизводства в Донбассе

Владимир Зеленский. Русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона. Об этом заявил президент Украины

По его словам, в стране нет языковых проблем. "Такая информационная была война, что нельзя было говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу", — продолжил он, перейдя с украинского на русский.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", — сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости".

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом регионального. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. По данным правительства страны, русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей. Одним из первых законов, который приняли люди, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.