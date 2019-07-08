Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину 

Зеленский сделал предложение Путину
Президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому надо поговорить, заявил в своем фейсбуке последний.
Россия и Грузия прервали авиасообщение
С этого дня начал действовать запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. С восьмого июля рейсы прекращают как российские, так и грузинские авиакомпании.
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной Рады, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на планы по проведению телемоста между Россией и Украиной. Свое обращение Билецкий опубликовал в Telegram-канале.
Украинцы «победили» в мифической войне с РФ
Украина выдумала войну с Россией и сегодня отпразднует 360-летие победы в ней. Об этом пишет «Взгляд».
В Госдуме захотели запретить вино и воду из Грузии
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ведомство на заседании 8 июля рассмотрит вопрос о прекращении поставок на российскую территорию грузинских вина и воды. Об этом сообщает РИА "Новости".
Работающих пенсионеров ждут изменения
Пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых, но в 2018 году продолжавших работать, ждёт повышение пенсий, сообщает издание «Клерк». Увеличение выплат будет рассчитываться для каждого индивидуально.
Россиян застрахуют по принципу ОСАГО
Социальное страхование может стать похожим на ОСАГО, рассказали «Известиям» в пресс-службе Фонда социального страхования.
Названа цена президентского седана Aurus
РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге РФ сообщило о цене, по которой в рознице появится Aurus Senat Sedan. Стоимость автомобиля оказалась выше, чем предполагалось ранее, почти в два раза.
США объяснили аварию на «Лошарике»
Из-за конструктивных особенностей глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где всего один уровень, подводники могли просто не успеть надеть кислородные маски. Об этом со ссылкой на американских ветеранов-подводников пишет The Drive.
Сын известного бизнесмена погиб в Москве
В результате аварии, произошедшей в ночь на 8 июля в Москве, погиб сын бизнесмена Владимира Маругова. Об этом сообщает РИА Новости.