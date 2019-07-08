Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Тбилиси начались столкновения 

Рамблер 46 минут назад
В центре Тбилиси начались столкновения между участниками двух акций протеста, сообщает «Интерфакс».
В Тбилиси возобновились акции протеста
У здания парламента собрались радикальные группировки, в том числе «Грузинский марш». Они требуют прекратить «марши и акции извращенцев», к которым они относят протестующих против «российской оккупации».
В нескольких сотнях метров у дома пионеров проходит антироссийская акция. Среди требований у участников митинга — увольнение главы МВД страны Георгия Гахарии.
Несмотря на кордон полиции, разделяющий два лагеря, между участниками произошла потасовка, в которой сторонники «Грузинского марша» разбили голову участнику антироссийской акции.
Сообщается, что полиция оперативно доставила пострадавшего к машине скорой помощи.
В мире , Видео , Кавказ , Георгий Гахария , МВД , Интерфакс , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»62
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину24
Белоруссия уличила Россию в обмане109
Еще одна страна захотела в еврозону1
Трагедия на Кубани: ребенок погиб на глазах у отца6
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
00:19
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение