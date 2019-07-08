В центре Тбилиси начались столкновения

В центре Тбилиси начались столкновения между участниками двух акций протеста, сообщает «Интерфакс».

У здания парламента собрались радикальные группировки, в том числе «Грузинский марш». Они требуют прекратить «марши и акции извращенцев», к которым они относят протестующих против «российской оккупации».

В нескольких сотнях метров у дома пионеров проходит антироссийская акция. Среди требований у участников митинга — увольнение главы МВД страны Георгия Гахарии

Несмотря на кордон полиции, разделяющий два лагеря, между участниками произошла потасовка, в которой сторонники «Грузинского марша» разбили голову участнику антироссийской акции.

Сообщается, что полиция оперативно доставила пострадавшего к машине скорой помощи.