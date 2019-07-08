Белый дом затопило 

На Вашингтон обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр.
Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается "отлив".
Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место "пресс-бассейном" (press pool, где pool имеет два перевода — "бюро" и "бассейн").
Уточняется, что сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу.
Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.
Ранее сообщалось, что наводнение на американской базе "Оффатт" вынудило ВВС США перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром.