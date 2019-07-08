Белоруссия уличила Россию в обмане

Белоруссия обнаружила систематический недолив в партиях импортируемого из России подсолнечного масла, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Госстандарт республики проверил 47 партий российского подсолнечного масла шести производителей и выявил недолив в 80 процентах проверенных партий.

Ведомство начало проверку в первом полугодии 2019 года после жалобы одного гражданина, заподозрившего, что в упаковке гораздо меньше масла, чем заявлено на этикетке.

В итоге Госстандарт выдал 25 запретов на реализацию партий и три предписания об устранения нарушений. Кроме того, ведомство направило в суды 29 протоколов об административных нарушениях.