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Белоруссия уличила Россию в обмане 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Белоруссия обнаружила систематический недолив в партиях импортируемого из России подсолнечного масла, передает «Интерфакс».
Отмечается, что Госстандарт республики проверил 47 партий российского подсолнечного масла шести производителей и выявил недолив в 80 процентах проверенных партий.
Ведомство начало проверку в первом полугодии 2019 года после жалобы одного гражданина, заподозрившего, что в упаковке гораздо меньше масла, чем заявлено на этикетке.
В итоге Госстандарт выдал 25 запретов на реализацию партий и три предписания об устранения нарушений. Кроме того, ведомство направило в суды 29 протоколов об административных нарушениях.
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