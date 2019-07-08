Порошенко пригрозил украинцам дать по морде

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии «Европейская солидарность» некоторые люди кричат «Ганьба!» («Позор!»), и пригрозил недовольным физической расправой. Видеозапись обращения Порошенко опубликована на YouTube-канале «Главред».

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — сказал Порошенко.

Ранее 8 июля стало известно, что Порошенко освистали и прогнали с предвыборного митинга «Европейской солидарности» в городе Хмельницкий. Вслед политику кричали: «Ганьба!», «Вон отсюда!» и различные оскорбления.

В мае Порошенко провел ребрендинг своего «Блока», переименовав его в «Европейскую солидарность». Экс-президент сделал акцент на участии в партии местных лидеров, волонтеров и молодых политиков. Однако это не помогло — после поражения Порошенко на президентских выборах рейтинг его политической силы стал падать. По данным на 26 июня, «Европейскую солидарность» поддерживают около девяти процентов избирателей.

В середине июня Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Порошенко уже пятое уголовное дело. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. До этого его также обвиняли в возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.