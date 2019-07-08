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Экс-президента Киргизии вызвали на допрос 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был вызван на допрос в главное следственное управление МВД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что экс-глава должен явиться на допрос, который состоится 9 июля, в качестве свидетеля.
В министерстве заявили, что саму повестку вручили представителю Социал-демократической партии Киргизии Таалайбеку Усубалиеву. Сам Алмазбек Атамбаев является основателем этой партии.
Также экс-президенту Киргизии грозит пожизненный срок. 20 июня парламент Киргизии вынес перечень обвинений в адрес Атамбаева, причастного, по их мнению, к освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпации власти и другим незаконным действиям.
Бывший президент Киргизии назвал эти обвинения абсурдными.
Ранее сообщалось, что экс-главу Киргизии лишили неприкосновенности.
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В мире , СНГ , Алмазбек Атамбаев , МВД , Социал-демократическая партия Кыргызстана , Кыргызстан
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