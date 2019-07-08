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«Черные человечки»: Билецкий грозит Зеленскому из-за телемоста 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Рады и лидер украинского «Национального корпуса» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на решение провести телемост Киев — Москва. Он заявил, что «информационная диверсия марионеток Медведчука» может спровоцировать ответ «черных человечков» — радикалов. В СНБО Украины заявили, что «истерика вокруг провокации» должна быть прекращена.
Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий, основавший нацбатальон «Азов» (деятельность организации запрещена в России), призвал президента Владимира Зеленского дать «адекватный ответ» на телемост, запланированный телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne. Соответствующее видеообращение Билецкий опубликовал в своем фейсбуке.
«От имени Украины говорить будут марионетки [председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, которые существуют на деньги России. Информационная диверсия ставит нашу страну в унизительную позу раскаяния и капитуляции», — возмутился Билецкий.
По его словам, если Зеленский не отреагирует, то «последует ответ от черных человечков» — украинских националистов-радикалов. Он также заявил, что цель телемоста — показать, что «фашисты срывают мирную инициативу между двумя странами».
NewsOne, в свою очередь, в специальном заявлении на сайте объяснил, что россиянам и украинцам нужен телемост для восстановления мира.
«Это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении телеканала.
Телемост между российским каналом «Россия-1» и украинским NewsOne состоится в пятницу, 12 июля, в 18:00. Дирекции каналов рассчитывают, что передача продлится около двух часов.
Проведение телемоста вызвало волну возмущений в украинских соцсетях — на эту новость отреагировали общественные деятели и журналисты Украины, передает НСН.
«Избавьтесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!» — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Нардеп Анна Гопко в своем фейсбуке написала, что предложение провести телемост можно расценить как «ползучую оккупацию украинского медиапространства Кремлем и угрозу национальной безопасности». Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко поддержал Гопко. Он призвал собрать СНБО и очистить информационное пространство Украины от кремлевского влияния.
«Кум Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — заявил Ляшко.
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) также осудил возможное проведение телемоста.
«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», — заявили в НСЖУ.
Украинский союз журналистов призвал коллектив NewsOne соблюдать законодательство страны и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских каналов, передает ФАН. В НСЖУ также выразили опасение, что телемост может вызвать масштабные акции протеста.
Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политике Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста.
«Фактически это ретрансляция запрещенного на Украине продукта», — заявила депутат. Она добавила, что канал должен быть предупрежден, что проведение телемоста с Россией грозит ему штрафами и делицензированием.
Идею телемоста, который назначен на 12 июля, также прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
«Сейчас нам предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами. Прошу прекратить истерику», — заявил секретарь СНБО.
По его словам, Киев готов ответить на провокации, число которых будет лишь расти. Он также призвал «держать голову холодной» и «работать над решениями».
Телеканал NewsOne контролируется олигархом Виктором Медведчуком, который известен как «кум Путина» и долгое время является выразителем пророссийских идей в политическом поле Украины.
7 июля Медведчук заявил, что не считает, что он или кто-то другой должен выступать посредником для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, инициатором диалога должен выступать Киев.
В конце июня Медведчук также заявлял, что не намерен быть посредником Зеленского в переговорах с Россией, но собирается продолжить переговоры по освобождению и обмену пленных в Донбассе.
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В мире , Статьи , Украина , Александр Данилюк , Виктор Медведчук , Олег Ляшко , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , Виктория Сюмар , Владимир Гройсман , Анна Гопко , Владимир Путин , Верховная Рада , Киев , Москва
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