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Британский посол назвал Трампа «некомпетентным» 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Посол Великобритании в США Ким Даррок отсылал в МИД своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа. В частности, в депешах глава Белого дома был назван «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».
Дипломат в своих посланиях предупреждал британское правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как «драки на ножах», сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что подобные телеграммы отправляются на родину, начиная с 2017 года.
Их [послов — Ред.] взгляды не обязательно совпадают с мнением министров или правительства. Но мы платим им за то, чтобы они были откровенны, — говорится в комментарии британского МИДа.
Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В рамках беседы политик высказал своё мнение по поводу существования инопланетян. Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности, но сам он испытывает по этому поводу сомнения. Однако он допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю, и согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Ким Даррок , МИД , Великобритания
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