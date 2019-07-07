Умер посол Армении в Лондоне 

Арман Киракосян, армянский дипломат, работавший в Соединённом Королевстве, скончался на 64-м году жизни, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
Мужчина начал заниматься внешними отношениями сразу после объявления независимости государства, сообщается на странице ведомства в Facebook.
В разные годы он занимал должность замминистра, исполняющего обязанности главы МИДа, а также был послом в США, Греции, Словении, Хорватии, Албании, Югославии, Австрии и на Кипре. Кроме того, Киракосян представлял страну в ОБСЕ и Венском офисе ООН.
Ранее News.ru писал, что скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Его коллеги скорбят о потере и отмечают, что из жизни ушёл блестящий дипломат, профессионал своего дела.