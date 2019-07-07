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«Наивный жест»: эксперт об обращении Зеленского к Трампу 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
"Очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева", — сказал Дудчак.
По его словам, США не заинтересованы в транзите российского газа через Украину.
Он также добавил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2", потому что хотят "завалить" Европу своим газом.
Ранее сообщалось, что Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа.
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В мире , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , Дональд Трамп
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