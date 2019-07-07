«Наивный жест»: эксперт об обращении Зеленского к Трампу

"Очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева", — сказал Дудчак.

По его словам, США не заинтересованы в транзите российского газа через Украину.

Он также добавил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2", потому что хотят "завалить" Европу своим газом.

Ранее сообщалось, что Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа.