«Наивный жест»: эксперт об обращении Зеленского к Трампу 

Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
"Очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева", — сказал Дудчак.
По его словам, США не заинтересованы в транзите российского газа через Украину.
Он также добавил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2", потому что хотят "завалить" Европу своим газом.
Ранее сообщалось, что Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа.