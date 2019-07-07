Трамп заявил о своём превосходстве над Байденом

Китай и другие страны, которые годами нас грабили, молятся на него, — написал Трамп в Twitter.

Он также заявил, что Байден ответственен за увеличение госдолга Соединённых Штатов. Президент утверждает, что его противник пренебрегал военными, правоохранительной системой и здравоохранением. После такого одержать победу в борьбе за Белый дом тот точно не сможет, уверен Трамп.