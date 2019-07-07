Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену не удастся одолеть его на выборах главы государства в 2020 году. Он назвал политического оппонента проектом по выпрашиванию власти.
Китай и другие страны, которые годами нас грабили, молятся на него, — написал Трамп в Twitter.
Он также заявил, что Байден ответственен за увеличение госдолга Соединённых Штатов. Президент утверждает, что его противник пренебрегал военными, правоохранительной системой и здравоохранением. После такого одержать победу в борьбе за Белый дом тот точно не сможет, уверен Трамп.
Ранее, как писал News.ru, он неоднократно публично критиковал Джозефа Байдена. Лидер США называл его «сонным Джо», а также «умственно слабым» политиком. Несмотря на это, бывший вице-президент уверенно сохраняет первенство среди политиков от Демократической партии, претендующих на выдвижение кандидатом на главный политический пост. Недавний соцопрос показал, что его готовы поддержать 35% избирателей.