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В Казахстане начались задержания 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
В Казахстане начались массовые задержания оппозиционеров, вышедших на улицы.
Полиция задерживает манифестантов в Нур-Султане и Алма-Ате, передает РИА Новости.
В Нур-Султане акции протеста проходят возле торгового дома «Есиль», в Алма-Ате — облиз центрального стадиона. Задержанных сажают в автобусы и отвозят в отделения полиции.
Оппозиционеры вышли на улицы после призыва протестовать против властей. В соцсетях с таким обращением выступил лидер «Демократического выбора Казахстана» Мухтар Аблязов. Он живет во Франции, и его организацию власти Казахстана называют экстремистской.
Прокуратура республики обратилась к казахстанцам с призывом «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях».
Полиция ранее задержала несколько человек, посчитав их организаторами субботних митингов. Силовики заявили, что при обыске нашли крупную сумму денег, экстремистские плакаты и листовки, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской.
Комментарии251
В мире , Видео , СНГ , Мухтар Аблязов , РИА Новости
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