В Казахстане начались задержания

Казахстане начались массовые задержания оппозиционеров, вышедших на улицы.

Полиция задерживает манифестантов в Нур-Султане и Алма-Ате, передает РИА Новости.

В Нур-Султане акции протеста проходят возле торгового дома «Есиль», в Алма-Ате — облиз центрального стадиона. Задержанных сажают в автобусы и отвозят в отделения полиции.

Оппозиционеры вышли на улицы после призыва протестовать против властей. В соцсетях с таким обращением выступил лидер «Демократического выбора Казахстана» Мухтар Аблязов . Он живет во Франции, и его организацию власти Казахстана называют экстремистской.

Прокуратура республики обратилась к казахстанцам с призывом «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях».

Полиция ранее задержала несколько человек, посчитав их организаторами субботних митингов. Силовики заявили, что при обыске нашли крупную сумму денег, экстремистские плакаты и листовки, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской.