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Россию призвали оставить Крым 

Вести.Ru + ещё 35 1 час назад
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России за авторством депутата Верховной рады Артура Герасимова.
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ПА ОБСЕ заявляет о своем уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и осуждает оккупацию Крыма Россией.
В тексте резолюции содержится несколько призывов: оставить Крым, оказать медицинскую и юридическую помощь морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе. Упоминается о якобы растущей милитаризации Азовского моря.
Использование беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе Специальной мониторинговой комиссией ПА ОБСЕ полностью одобряет, передает ТАСС.
Ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в субботу на заседании отказался принимать поправку России об исключении из текста тезисов о деоккупации Крыма и выводе войск.
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой счел, что непризнание ассамблеей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией –то же, что и непризнание объединения ФРГ и ГДР.
Поправки Швейцарии, Италии, Франции и Испании, отменяющие тезисы о якобы невыполнении Россией своих обязательств в рамках "Минска", также были отклонены большинством голосов.
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Комментарии17
В мире , Видео , Политика , Петр Толстой , Артур Герасимов , ОБСЕ , Госдума , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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