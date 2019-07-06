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Эрдоган уволил главу Центробанка 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал приказ о кадровых перестановках в Центральном банке Турции. Согласно документу, руководитель главного финансового регулятора страны Мурат Четинкая отправлен в отставку.
Его место занял бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный вестник кабмина Resmi Gazete.
Ранее News.ru сообщал, что Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Он отметил, что турецкая сторона заплатила за самолёты около полутора миллиона долларов и получила четыре из 116 истребителей.
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В мире , Мурат Четинкая , Реджеп Эрдоган , Центральный банк России , Reuters
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