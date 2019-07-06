Эрдоган уволил главу Центробанка

Его место занял бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный вестник кабмина Resmi Gazete.

Ранее News.ru сообщал, что Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Он отметил, что турецкая сторона заплатила за самолёты около полутора миллиона долларов и получила четыре из 116 истребителей.