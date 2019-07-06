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Богатейший человек мира развелся с женой 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
По данным агентства Bloomberg, глава компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись. В пятницу оформляющий разрыв супружеских отношений документ был подписан судьей в округе Кинг в штате Вашингтон.
Завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры передачи Джеффом Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4 процентов) крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon. Стоимость этого пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, передает ТАСС.
При этом Джефф Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. В свою очередь, она оставила бывшему супругу свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.
В марте минувшего года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре того же года компания Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов.
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В мире , Джефф Безос , Билл Гейтс , Amazon , Microsoft , Apple , Washington Post , Forbes , ИТАР-ТАСС
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