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Порошенко обналичил 34 миллиона долларов после поражения на выборах 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен). Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook.
По информации Портнова, в период инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. Позже он обналичивал деньги еще несколько раз в мае и июне, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов.
«В общей сложности фигурант за месяц снял 34 миллиона долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр», — отметил юрист, добавив, что следствие должно будет изучить, куда ушли эти деньги.
В июне сообщалось, что в отношении Порошенко Государственное бюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. До этого его также обвиняли в возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.
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Комментарии4
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИ-банк
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