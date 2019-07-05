США анонсировали борьбу с «пагубным влиянием Кремля»

Американское Агентство по международному развитию (USAID) запустило программу «Противодействие пагубному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Программа подразумевает защиту от пагубного влияния путем создания экономической и демократической устойчивости «целевых стран» и противодействия попыткам Кремля «подорвать ряд ключевых институтов».

Сообщается, что агентство намерено поддерживать независимые СМИ, бороться за энергетическую и экономическую независимость и создавать инструменты для лидеров, настроенных на реформы, и для структур, противодействующих коррупции во власти.

По словам руководителя европейского бюро USAID Брока Бермана, агентство будет реализовывать программу в России, в постсоветских странах и государствах Варшавского договора.

«Мы сделаем так, чтобы путинским олигархам было трудно спрятать свои незаконно полученные активы с помощью наших финансовых институтов», — заверил Берман.

Он также заявил, что агентство будет поддерживать россиян, которые «ищут правду».