Секс-скандал со Спейси получил неожиданное развитие

Молодой человек, обвинивший голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, отозвал свой иск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC Boston.

Гражданский иск был подан на прошлой неделе в Массачусетсе. В нем говорилось, что в 2016 году Кевин Спейси напоил истца и «непристойно прикасался» к нему. Мужчина потребовал от актера возмещения убытков за «постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы».