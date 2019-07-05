Секс-скандал со Спейси получил неожиданное развитие 

Молодой человек, обвинивший голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, отозвал свой иск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC Boston.
Гражданский иск был подан на прошлой неделе в Массачусетсе. В нем говорилось, что в 2016 году Кевин Спейси напоил истца и «непристойно прикасался» к нему. Мужчина потребовал от актера возмещения убытков за «постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы».
Напомним, что первые обвинения в домогательствах к Кевину Спейси появились в 2014 году. Тогда звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14, Спейси домогался к нему, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но, тем не менее, извинился перед Рэппом. Позже о домогательствах со стороны голливудской звезды заявили несколько десятков человек.