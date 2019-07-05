Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой

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Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой 

Газета.Ru 1 час назад
Присутствующий на встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Японии в ходе саммита G20 глава государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда заболел краснухой, сообщает ТАСС сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
В банке заявили, что не будут комментировать состояние его здоровья.
В японской Осаке он также встречался с представителями российских бизнес-кругов и присутствовал на встрече Путина и Абэ.
Отмечается, что симптомы краснухи могут проявиться через две-три недели после контакта с зараженным человеком.
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В мире , Видео , Тадаси Маэда , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Япония
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