Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой

Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой

Присутствующий на встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Японии в ходе саммита G20 глава государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда заболел краснухой, сообщает ТАСС сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

В банке заявили, что не будут комментировать состояние его здоровья.

В японской Осаке он также встречался с представителями российских бизнес-кругов и присутствовал на встрече Путина и Абэ.

Отмечается, что симптомы краснухи могут проявиться через две-три недели после контакта с зараженным человеком.