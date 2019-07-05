Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке 

Мир24 + ещё 1 28 минут назад
Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку. Рассуждая о войне 18 века, он рассказал, как армия разрушала крепостные стены и захватывала аэропорты, передает «МИР 24».
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — заявил американский лидер.
Из контекста было понятно, что речь шла войне за независимость, которая продолжалась с 1775-го по 1783 год.
Тогда, в 1779 году, 13 британских колоний объявили о суверенитете. А 4 июля Второй Континентальный конгресс принял соответствующую декларацию. До первого самолета, поднявшегося в воздух, тогда оставалось 120 лет.
Мир24: последние новости
Чехия и Россия договорились сохранить число авиарейсов Храбрая кошка спасла семью от кобры Пресс-служба Зеленского «перенесла» столицу Канады в Торонто
В мире , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Врачи несли ей шоколадки и плакали»3
Во время секса пара выпала из окна девятого этажа16
«Ублюдок». Пьяный Порошенко набросился на Шария48
Зеленский сделал заявление по минским соглашениям160
«Это не обман»: нарколог оценил диагноз Алибасова12
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение