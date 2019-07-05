Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке

Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку. Рассуждая о войне 18 века, он рассказал, как армия разрушала крепостные стены и захватывала аэропорты, передает «МИР 24».

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — заявил американский лидер.

Из контекста было понятно, что речь шла войне за независимость, которая продолжалась с 1775-го по 1783 год.

Тогда, в 1779 году, 13 британских колоний объявили о суверенитете. А 4 июля Второй Континентальный конгресс принял соответствующую декларацию. До первого самолета, поднявшегося в воздух, тогда оставалось 120 лет.