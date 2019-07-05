Зеленский придумал, как вернуть Донбасс

Команда Зеленского рассказала, как вернет Донбасс

Вчера Разумков принял участие в круглом столе «Новая политика в Донбассе». В ходе своего выступления он пообещал, что команда нового президента Украины не станет заниматься шапкозакидательством в вопросе возвращения Донбасса, «в отличие от многих других».

«Нужно быть откровенным — это (возвращение Донбасса. — Прим. ред.) трудный процесс», — объяснил Разумков.

Также лидер «Слуги народа» назвал информацию ключевым видом вооружения в войне в Донбассе и выразил уверенность, что всю информацию жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик черпают из российских телеканалов.

По этой причине власти Украины должны сначала вернуть этих людей ментально. Следом Киев займется экономическим развитием Донбасса, пообещал Дмитрий Разумков.