Зеленский придумал, как вернуть Донбасс

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Команда Зеленского рассказала, как вернет Донбасс 

Рамблер 52 минуты назад
Команда Владимира Зеленского вернет Донбасс ментально и без шапкозакидательства. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Вчера Разумков принял участие в круглом столе «Новая политика в Донбассе». В ходе своего выступления он пообещал, что команда нового президента Украины не станет заниматься шапкозакидательством в вопросе возвращения Донбасса, «в отличие от многих других».
«Нужно быть откровенным — это (возвращение Донбасса. — Прим. ред.) трудный процесс», — объяснил Разумков.
Также лидер «Слуги народа» назвал информацию ключевым видом вооружения в войне в Донбассе и выразил уверенность, что всю информацию жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик черпают из российских телеканалов.
По этой причине власти Украины должны сначала вернуть этих людей ментально. Следом Киев займется экономическим развитием Донбасса, пообещал Дмитрий Разумков.
Комментарии377
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков
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