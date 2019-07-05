Мэй признала Brexit проблемой для британцев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit стал существенной проблемой для союза Англии, Шотландии , Уэльса и Северной Ирландии. По её словам, ценности единства британских народов можно отстоять, только «задействовав основные преимущества» Соединённого Королевства.

Такое признание премьер Британии сделала во время выступления в шотландском городе Стерлинг, сообщает ТАСС.

Мэй также заявила, что сторонники единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями Британии. В качестве положительного примера она назвала итоги референдума 2014 года о независимости Шотландии. Тогда победу праздновали сторонники сохранения союза.

Ещё одним примером было названо Белфастское соглашение 1998 года. Тогда Лондон пошёл на компромисс и отказался от прямого правления в Северной Ирландии, передав власть местным органам самоуправления.