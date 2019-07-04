«Распродажа!»: кто получит Украину 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «большой приватизации» в стране. По мнению экспертов, которое привела «Газета.ru», провести продажу имущества на Украине, которой добивается Международный валютный фонд, будет сложно и среди покупателей могут быть как западные, так и китайские инвесторы.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приватизацию на Украине в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Канаде.
«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — процитировала слова Зеленского пресс-служба администрации главы Украины.
Владимир Зеленский на встрече также подчеркнул, что уже отменил 160 указов, «которые создавали давление на бизнес» и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в сентябрьском инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет в Мариуполе.
«Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», — отметил украинский президент.
По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.ru», приватизация необходима Киеву, как для латания дыр в бюджете страны, так и для решение проблем с отдачей долгов международным финансовым организациям.
По словам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, на Украине сложная ситуация с бюджетом. Так, по данным газеты, доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня, при этом выплаты на погашение и обслуживание государственного долга составят почти 40% бюджета страны.
В свою очередь политолог Дмитрий Перлин заявил изданию, что приватизация навязывается Украине западными фондами, в том числе и как обязательное условие для выдачи новых кредитов.
По словам эксперта, в списке на приватизацию — «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и ПАО «Сумыхимпром», а также различные облэнерго. При этом в комментарии газете Перлин указал, что однозначной позиции по газотранспортной системе Украины у кредиторов нет, так как отдача ее в руки сторонних игроков, например, Китая, является слишком серьезным иском для Европы.
Политолог напомнил, что приватизации госпредприятий препятствуют частные посредники, которыми, как правило, являются украинские олигархи.
«Они не заинтересованы в продаже, потому что это их резко ограничит в прибыли. Тем не менее западные кредиторы и МВФ продавливают эту тему», — подчеркнул он.
По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, западные инвесторы могут устроить жесткий торг по стоимости, и Киев продаст часть своей собственности Китаю.
При этом, по данным издания, инвесторы из Китая активный интерес проявляли к украинским предприятиям в сфере высокотехнологической промышленности и телекоммуникаций, а также к Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
По данным «Интерфакс-Украина», ранее руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави заявил о необходимости открыть рынок земли на Украине, так как это сможет помочь улучшить «работу отраслевых секторов, портового в том числе». В свою очередь и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил, что администрация планирует продолжить перевод морских портов Украины на модель работы «порт-лендлорд» и «организовать руководство портов, чтобы корректнее планировать стратегии развития портов до 2028 года».