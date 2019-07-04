«Распродажа!»: кто получит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приватизацию на Украине в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Канаде

«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — процитировала слова Зеленского пресс-служба администрации главы Украины.

Владимир Зеленский на встрече также подчеркнул, что уже отменил 160 указов, «которые создавали давление на бизнес» и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в сентябрьском инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет в Мариуполе

«Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», — отметил украинский президент.

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.ru», приватизация необходима Киеву, как для латания дыр в бюджете страны, так и для решение проблем с отдачей долгов международным финансовым организациям.

По словам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, на Украине сложная ситуация с бюджетом. Так, по данным газеты, доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня, при этом выплаты на погашение и обслуживание государственного долга составят почти 40% бюджета страны.

В свою очередь политолог Дмитрий Перлин заявил изданию, что приватизация навязывается Украине западными фондами, в том числе и как обязательное условие для выдачи новых кредитов.

По словам эксперта, в списке на приватизацию — «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и ПАО «Сумыхимпром», а также различные облэнерго. При этом в комментарии газете Перлин указал, что однозначной позиции по газотранспортной системе Украины у кредиторов нет, так как отдача ее в руки сторонних игроков, например, Китая, является слишком серьезным иском для Европы.

Политолог напомнил, что приватизации госпредприятий препятствуют частные посредники, которыми, как правило, являются украинские олигархи.

«Они не заинтересованы в продаже, потому что это их резко ограничит в прибыли. Тем не менее западные кредиторы и МВФ продавливают эту тему», — подчеркнул он.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова , западные инвесторы могут устроить жесткий торг по стоимости, и Киев продаст часть своей собственности Китаю.

При этом, по данным издания, инвесторы из Китая активный интерес проявляли к украинским предприятиям в сфере высокотехнологической промышленности и телекоммуникаций, а также к Государственной продовольственно-зерновой корпорации.