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Полиция Грузии задержала четырех человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МВД Грузии задержали четырех человек по обвинению в нападении на полицейских на митинге в Тбилиси 20-21 июня. Об этом в четверг заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
"Следствие установило, что 20-21 июня во время событий на прилегающей к парламенту территории эти лица с использованием разных предметов нападали на полицейских и оказывали им сопротивление", — сказал Борцвадзе.
По словам чиновника МВД, ведомство также работает над выявлением других причастных к беспорядкам людей. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация группового насилия, руководство и участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Комментарии
В мире , Сергей Гаврилов , Генассамблея ООН , Госдума , МВД , Грузия , Тбилиси
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