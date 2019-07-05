Журналисты поскандалили на пресс-конференции Путина

Вчера в Риме президент России провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По их итогам политики дали совместную пресс-конференцию в палаццо Киджи.

Незадолго до ее начала в одном из помещений дворца разгорелся скандал между местными журналистами и организаторами мероприятия.

Первыми в помещение, где пресс-конференция проходила, организаторы пустили журналистов RT. Это возмутило итальянцев. Они стали кричать, а перестали лишь после вмешательства организаторов.

В ходе самой пресс-конференции Владимир Путин среди прочего призвал не требовать от России выполнения минских соглашений, удивился нежеланию украинского коллеги Владимира Зеленского разговаривать с сепаратистами, выразил надежду на восстановление нормальных отношений между Россией и Европой.

Кроме того, российский лидер заявил, что мировой ВВП упадет на 2% к 2024 году, если торговая война между США и Китаем продолжится; что Россия не хочет погружаться с головой в проблему нормализации ситуации в Ливии; что Москву беспокоит вмешательство в дела Венесуэлы извне.