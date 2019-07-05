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Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга» 

Lenta.ru + ещё 16 56 минут назад
Фото: соцсети
Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом «Интерфаксу» заявил экс-глава ДНР Александр Бородай.
Он отметил, что в 2014 году в городе Снежном, рядом с которым упал лайнер, не было противовоздушной обороны.
«У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может», — добавил Бородай.
Он также выразил сожаление, что Украина продолжает практику захвата заложников. По мнению экс-главы ДНР, власти страны хотят использовать Цемаха в целях собственной пропаганды.
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