Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга»

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом «Интерфаксу» заявил экс-глава ДНР Александр Бородай

Он отметил, что в 2014 году в городе Снежном, рядом с которым упал лайнер, не было противовоздушной обороны.

«У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может», — добавил Бородай.

Он также выразил сожаление, что Украина продолжает практику захвата заложников. По мнению экс-главы ДНР, власти страны хотят использовать Цемаха в целях собственной пропаганды.