Раскрыта причина побега жены эмира Дубая

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«Узнала правду»: почему сбежала жена дубайского шейха 

Рамблер + ещё 6 55 минут назад
Близкие принцессы Хайи бин аль Хусейн, сбежавшая из Дубаи от своего мужа шейха Мохаммеда бин Рашид аль-Мактума, назвали причину её поступка, сообщает Daily Mail. По их словам, принцесса «узнала правду», как в течении нескольких лет её супруг издевался над родной дочерью.
В 2018 году дочь эмира Латифа пыталась эмигрировать и получить политическое убежище в США. Девушка заявила, что дома над ней издевается отец: три года она якобы провела в одиночном заключении. Латифу в результате отправили обратно в Объединённые арабские эмираты (ОАЭ).
Вскрывшиеся подробности жизни дочери эмира заставили его жену Хайю бин аль Хусейн взять двоих детей 7 и 11 лет и переехать в Лондон, заявили друзья принцессы.
«Принцесса Хайя наконец узнала правду о том, что её муж сделал со своей дочерью, и боялась, что то же самое может случиться и с ней», — цитирует издание слова своих собеседников.
При этом близкие женщины отмечают, что ещё одной причиной побега могут являться близкие отношения Хайи с британским телохранителем, о которых стало известно шейху.
В конце июня стало известно, что жена премьер министра ОАЭ миллиардера Мохаммеда бин Рашид аль-Мактума принцесса Хайя бин аль-Хусейн перебралась в Лондон, прихватив с собой около 40 млн долларов. Предполагалось, что сбежать женщине помог немецкий дипломат. Позже шейх заявил, что намерен судиться с женой за право опеки над детьми.
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