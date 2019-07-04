Украина отказалась пустить ОБСЕ в Донбасс

Представители ОБСЕ должны были посетить не подконтрольную Киеву часть Донбасса в рамках подготовки доклада по ситуации на востоке Украины . Однако масштаб работы миссии был ограничен, поскольку получить разрешение от Киева «было невозможно», рассказывает председатель ответственного за доклад Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен. По ее словам, до того, как ОБСЕ получит доступ к Донецку и Луганску, организации придется опираться на другие источники.

Представляя доклад, представитель ОБСЕ рассказала, что люди, проживающие на подконтрольной Украине прифронтовой территории находятся в бедственном положении, особенно страдая от разрушенной инфраструктуры. Кроме того, добавила она, до сих пор не выполнен пункт минских договоренностей о разминировании на линии соприкосновения.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В 2015 году на саммите в Минске президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии с целью прекращения боевых действий был согласован и одобрен комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.