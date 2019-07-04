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Украина отказалась пустить ОБСЕ в Донбасс 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Киев не допустил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) делегацию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя организации.
Представители ОБСЕ должны были посетить не подконтрольную Киеву часть Донбасса в рамках подготовки доклада по ситуации на востоке Украины. Однако масштаб работы миссии был ограничен, поскольку получить разрешение от Киева «было невозможно», рассказывает председатель ответственного за доклад Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен. По ее словам, до того, как ОБСЕ получит доступ к Донецку и Луганску, организации придется опираться на другие источники.
Представляя доклад, представитель ОБСЕ рассказала, что люди, проживающие на подконтрольной Украине прифронтовой территории находятся в бедственном положении, особенно страдая от разрушенной инфраструктуры. Кроме того, добавила она, до сих пор не выполнен пункт минских договоренностей о разминировании на линии соприкосновения.
В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В 2015 году на саммите в Минске президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии с целью прекращения боевых действий был согласован и одобрен комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
Весной 2018 года Киев изменил формат силовой операции против ДНР и ЛНР. Контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.
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В мире , Конфликты , Украина , ОБСЕ , СБУ , Киев
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