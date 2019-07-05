Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белграде обвинили Косово в создании гетто для сербов 

РИА Новости + ещё 13 46 минут назад
Власти самопровозглашенной республики Косово решением о запрете на въезд официальным лицам из Сербии отрезают сербов от их государства и создают для них гетто, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич.
Советник косовского "министра иностранных дел" Йетлир Зиберай сообщил в соцсетях в четверг, что власти самопровозглашенной республики не позволят въехать ни одному официальному лицу из Белграда, и "все запросы будут отклонены". Его заявление резко осудили в Белграде.
В пятницу сначала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, а затем и кабинет косовского "премьера" Рамуша Харадиная сообщили, что запрета на въезд не существует. Однако "советник главы МИД" Зиберай повторил СМИ в Приштине, что сербские официальные лица не смогут попасть на территорию края. На практике, согласно имеющимся соглашениям, заявки на въезд делегаций из центральной Сербии в Косово каждый раз рассматривались Приштиной отдельно.
"Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал", — цитирует Джурича канцелярия по КиМ.
"Сейчас Приштина на глазах всей международной общественности заявляет, что не собирается выполнять соглашения о свободе передвижения, официальных визитах и бьет по основам свободы передвижения. Они из нашего южного края создают гетто под открытым небом, хотят изолировать косовских сербов от государства Сербии", — подчеркнул Джурич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Последние новости
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков" Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Комментарии
В мире , Марко Джурич , Ана Брнабич , МИД , ЕС , НАТО , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-скандал со Спейси получил неожиданное развитие
Известный нарколог оценил диагноз Алибасова5
Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club3
Пока вы не уснули: пенсии получат не все45
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР35
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение