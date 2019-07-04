Ушел из жизни испанский актер Артуро Фернандес

Испании на 91-м году жизни скончался актер Артуро Фернандес . Последние несколько дней он пребывал в больнице в Мадриде из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет ABC.

Артуро Фернандес родился в 1929 году в Хихоне (автономное сообщество Астурия). Дебютировал в кинематографе больше полувека назад, в 1954 году. За свою долгую и востребованную карьеру актера он исполнил несколько десятков ролей. В частности, Фернандес принял участие в съемках таких лент, как: «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак».

Помимо прочего, он проявил себя и на театральной сцене. Своей профессиональной деятельностью Фернандес занимался до апреля 2019 года. В этот период у него появились проблемы со спиной.