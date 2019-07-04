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Ушел из жизни испанский актер Артуро Фернандес 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Фото: Zuma\ТАСС
В Испании на 91-м году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Последние несколько дней он пребывал в больнице в Мадриде из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет ABC.
Артуро Фернандес родился в 1929 году в Хихоне (автономное сообщество Астурия). Дебютировал в кинематографе больше полувека назад, в 1954 году. За свою долгую и востребованную карьеру актера он исполнил несколько десятков ролей. В частности, Фернандес принял участие в съемках таких лент, как: «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак».
Помимо прочего, он проявил себя и на театральной сцене. Своей профессиональной деятельностью Фернандес занимался до апреля 2019 года. В этот период у него появились проблемы со спиной.
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В мире , Артуро Фернандес , телеканал АВС , Испания , Мадрид
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