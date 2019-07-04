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В Иране назвали условия для начала переговоров с США 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Reuters
Иран может начать переговоры с США, если с Исламской Республики будут сняты санкции и будет получено разрешение верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы министерства информации (спецслужбы страны) Махмуда Алави.
"Если США снимут санкции с Ирана, то тогда мы сможем рассмотреть вопрос переговоров с ними", — приводит агентство слова Алави.
Он добавил, что переговоры между странами возможны только при условии, что будет издано разрешение от верховного лидера.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Комментарии
В мире , Али Хаменеи , ИА IRNA , Иран , США
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