Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35

США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары , заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. "Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом", — сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Китай. Его цитирует газета Sabah. Он добавил, что Турция уже заплатила США в рамках контракта по поставкам F-35 1,4 миллиарда долларов. Ранее и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО , грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.