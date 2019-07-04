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Трамп яростно пригрозил Ирану 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после его решения повысить лимит низкообогащенного урана. Соответствующий пост американский лидер разместил в Twitter.
«Иран только что выпустил новое предупреждение. [Президент Ирана Хасан] Рухани говорит, что они будут обогащать уран "до любого уровня, которого мы захотим", если не будет новой ядерной сделки. Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут аукнуться так, как еще никому раньше!» — написал Трамп.
Тегеран 1 июля объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.
В конце июня Зариф заявлял, что неправильное понимание вещей Трампом ставит под угрозу возможность мира. Он отметил, что переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия.
19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.
Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , Иран , США , Тегеран
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