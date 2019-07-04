«Убивавший русских» Бобохидзе может потерять депутатскую неприкосновенность

Парламент Грузии просят лишить депутатской неприкосновенности Акакия Бобохидзе, который 20 июня 2019 года на 26-й сессии Международной ассамблеи православия в городе Тбилиси с трибуны парламента, обращаясь к российской делегации, прокричал: «Я убивал ваших, убивал и буду убивать!»

Документ (копия есть в распоряжении News.ru) на имя председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе направил Национальный конгресс славянских народов Грузии. В документе также говорится о необходимости дать правовую оценку действиям Бобохидзе и применить к нему меры в установленном законодательством Грузии порядке.

Как видно из слов депутата, он собирается применить насилие к этническим русским в будущем. Данная угроза в адрес этнических русских всего мира, исходящая от депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе, подпадает под статью № 408 УК Грузии

«Преступление против человечности» (раздел 14, преступления против человечества, глава XLVII преступления против мира, безопасности человечества и международного гуманитарного права), — говорится в обращении.

Национальный конгресс славянских народов Грузии подчеркнул, что оставляет за собой право обратиться в международный трибунал, который признает таких лиц виновными в подстрекательстве к геноциду.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. (ст. III) даёт самостоятельную правовую оценку таким деяниям, как заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде, — отмечают общественники.

Национальный конгресс славянских народов Грузии существует с 2013 года. Несмотря на политический кризис между странами проводит различные культурные мероприятия для улучшения российско-грузинских отношений. Одним из приоритетных направлений организации является увековечивание памяти павших в ВОВ. Также при конгрессе работает «Единый центр юридической помощи».

Напомним, что 20 июня в Грузии неожиданно вспыхнули протесты из-за визита в страну российских депутатов во главе с парламентарием Сергеем Гавриловым . Они приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, во время которого Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и начал говорить на русском языке.

В результате членов российской делегации пришлось в прямом смысле эвакуировать в аэропорт в сопровождении охраны. Но после этого протесты разгорелись с новой силой: митингующие потребовали отставки спикера парламента, глав Службы госбезопасности и МВД , начали выдёргивать полицейских из оцепления, а после предприняли попытку штурма здания парламента.

Спустя пять дней после инцидента одни из участников делегации российских парламентариев Николай Земцов обратился с официальным заявлением в Следственный комитет Российской Федерации . Парламентарий попросил проверить, причастен ли депутат парламента Грузии Бобохидзе к преступлениям против российских граждан в период с 1992 по 2019 год. Он заявил, что можно сделать вывод «о совершении им особо тяжких преступлений, направленных против граждан РФ в настоящее время, и о возможном планировании особо тяжких преступлений в отношении граждан РФ в будущем».

Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.