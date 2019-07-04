Главная прокуратура Грузии в четверг заявила, что «отдельными лицами» 20 июня в Тбилиси, во время массовых беспорядков перед парламентом, планировались свержение и захват власти путем восстания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В качестве первой фазы эти лица планировали захватить парламент, за чем последовали бы «преступные действия» на всей территории страны.
Следствие по этому делу продолжают главная прокуратура и МВД. По данной статье виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
«Планы готовивших восстание нейтрализованы правоохранительными органами страны», — отметили в главной прокуратуре Грузии.
«В ближайшее время вырастет число обвиняемых, о чем общественность будет периодически информирована», — заявили в ГП.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, МВД Грузии вызвало на допрос по данному делу трех лидеров грузинской оппозиции. Это бывшие мэр Тбилиси Георгий Угулава, министр обороны Ираклий Окруашвили и госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе.
Окруашвили находится за пределами страны, о планах покинуть Грузию сообщил и Угулава. Ранее под домашний арест был помещен депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия.