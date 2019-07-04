Беспорядки в Грузии расценили как попытку захвата власти

Главная прокуратура Грузии в четверг заявила, что «отдельными лицами» 20 июня в Тбилиси , во время массовых беспорядков перед парламентом, планировались свержение и захват власти путем восстания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В качестве первой фазы эти лица планировали захватить парламент, за чем последовали бы «преступные действия» на всей территории страны.

Следствие по этому делу продолжают главная прокуратура и МВД . По данной статье виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

«Планы готовивших восстание нейтрализованы правоохранительными органами страны», — отметили в главной прокуратуре Грузии.

«В ближайшее время вырастет число обвиняемых, о чем общественность будет периодически информирована», — заявили в ГП.