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Зеленского обрадовали «мощные санкции» против РФ 

Рамблер 41 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с членами канадского парламента, сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Зеленский поблагодарил парламент за поддержку Украины и помощь в «противодействии российской агрессии».
«Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в среду МИД Канады заявил, что не будет пускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
В мире , Видео , Украина , Санкции , Владимир Зеленский , МИД , Торонто
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