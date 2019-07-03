Зеленского обрадовали «мощные санкции» против РФ 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с членами канадского парламента, сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Зеленский поблагодарил парламент за поддержку Украины и помощь в «противодействии российской агрессии».
«Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в среду МИД Канады заявил, что не будет пускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.