В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского

Заседание по делу Вышинского прошло в Киеве в среду. Суд объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

"Я буду предлагать своим коллегам по Совету по правам человека повторно направить обращения посланнику ОБСЕ по свободе СМИ господину Арлему Дезиру и верховному комиссару Совета Европы госпоже Миятович, чтобы они обратили внимание на этот постыдный спектакль, который учинили на Украине", — сказал Брод РИА Новости.

Он уверен, что эта заминка произошла из-за того, что у прокуроров просто нет повода для обвинения, потому что "все дело сфабриковано и основания для возбуждения дела не выдерживают никакой правовой критики". "Никаких противоправных действий он не совершал. Поэтому суд и топчется на месте из-за отсутствия доказательной базы… Они будут тянуть этот процесс, будут придумывать поводы. Пока они не готовы признать, что это дело надуманное и нужно прекратить это дело за отсутствием состава преступления, пока видимо украинские власти не созрели для этого", — добавил Брод.

Член СПЧ напомнил, что до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского высказывались предложения прекратить "позорные политические процессы" и отпустить журналистов. Однако, отметил Брод, президент Украины продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко в части недружественной антироссийской политики и "заказные политические дела позорят и самого Зеленского, и его окружение".

Брод подчеркнул, что Вышинский нуждается в медпомощи, у него серьезные проблемы со здоровьем, однако украинские власти не изменяют ему меру пресечения, не могут оперативно провести суд, "но зато демонстрируют свое стремление лишний раз вылить очередную порцию русофобии и ненависти".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.